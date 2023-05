Sodalizio Volta Caramellone? Restauro fatto

Un "Caramellone" ripieno di cultura quello realizzato oltre trent’anni fa su progetto del designer Ico Parisi e tornato come nuovo grazie all’impegno di Fondazione Volta dell’Accademia Aldo Galli Ied Network. L’installazione fa parte di una serie di arredi urbani realizzati negli anni ’90 su disegno dell’artista, a Como ne furono allestiti un paio: in piazza San Rocco e di fronte allo Stadio Sinigaglia per fare da richiamo alle mostre e alle iniziative culturali organizzate dal Comune.

La prima a essere stata rimessa a nuovo è l’installazione in piazza San Rocco che adesso riporta la scritta "Como Città Creativa Unesco" per dare il benvenuto ai turisti che dall’A9 arrivano nel centro cittadino "Como si riappropria dei suoi "Caramelloni" e lo fa grazie alla collaborazione tra il Comune di Como, Fondazione Volta e l’Accademia Galli, dimostrando, ancora una volta, che queste sinergie giovano alla nostra comunità ed al suo rilancio culturale – ha spiegato Enrico Colombo, assessore alla Cultura del Comune di Como - Inoltre, il Caramellone in Piazza San Rocco è il primo passo verso la vestizione della città per marcare il fatto che siamo una Città creativa Unesco, evidenziando le nostre caratteristiche intrinseche dell’opera del nostro Ico Parisi". A rimetterlo a nuovo ci hanno pensato gli studenti del corso di restauro dell’Accademia Galli diretti da Massimo Ferrari Trecate. "La concretizzazione della scelta di riportare a nuovo splendore l’opera di Ico Parisi testimonia l’importanza della tutela del valore della cultura e delle arti locali" conclude Luca Levrini, presidente di Fondazione Volta. R.C.