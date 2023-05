Società di navigazione Un cambio nei vertici

Diego Invernici, eletto consigliere regionale di Fratelli d’Italia lascia la vicepresidenza della società Navigazione Lago d’Iseo, presieduta da Giuseppe Faccanoni. Il vicepresidente ringraziando la Società di Navigazione per la fiducia e la collaborazione ricevute nel corso dei nove anni di mandato, ha motivato la decisione per sopraggiunti incarichi a livello regionale, conseguenti alla sua elezione a consigliere regionale della Lombardia. "Molto è stato fatto in questi anni per migliorare il servizio di trasporto pubblico lacuale, dall’efficientamento del parco navale – dice Invernici - agli investimenti strutturali, alla formazione del personale e alla promozione del servizio e del lago d’Iseo. Ringrazio il Consiglio per questa esperienza che mi ha permesso di dedicare tempo ed energie per migliorare un servizio di trasporto importante per i cittadini lacustri, indispensabile per gli abitanti di Monte Isola e fondamentale per il turismo del territorio". Giuseppe Faccanoni, presidente del Cda di Navigazione Lago d’Iseo Srl, ha dichiarato: "A nome di tutto il Consiglio e di tutto il personale esprimo il più sincero apprezzamento e ringraziamento a Diego Invernici per il suo contributo alla crescita e allo sviluppo di NLI".