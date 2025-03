Società benefit. Tecna fa trenta con la famiglia Pini

I trent’anni sono (o dovrebbero essere) l’età della maturità, quelli in cui si è adulti, ma ancora pieni di energia, entusiasmo, obiettivi da centrare. Lo sono di certo per Tecna srl, realtà sondriese che in questo 2025 taglia il traguardo dei propri primi tre decenni tutti nel segno della sicurezza e della formazione sul lavoro e della tutela ambientale. "Prima di fondare Tecna srl, nel 1995, avevo dato vita nel 1990 a S.ECO.VAL (Servizi ecologici valtellinesi) – racconta Gianluca Pini, fondatore e titolare - e successivamente ho ricoperto il ruolo di direttore generale presso Valgest srl, specializzata nella gestione di depuratori. La vendita di S.ECO.VAL. a RWE, società tedesca leader mondiale nel settore ambientale e nella gestione dei rifiuti, lascia spazio alla creazione di Tecna". Da allora inizia un percorso di crescita continua fino a diventare quello che è oggi, un punto di riferimento per la sostenibilità e l’innovazione in provincia e in quelle limitrofe.

Negli ultimi anni, Tecna ha raggiunto un ulteriore traguardo, diventando una società benefit. "Abbiamo cercato di restituire alla comunità parte di ciò che abbiamo ricevuto – spiega Pini - attraverso iniziative concrete come l’installazione di defibrillatori, posaceneri, box per biciclette". Dai tre iniziali, Tecna conta ora più di 20 collaboratori e un fatturato di gruppo di tutto rispetto. Una bella storia d’impresa, ma pure di famiglia perché Ottavia, figlia di Gianluca, da circa 15 anni è parte integrante di questa realtà: è infatti amministratore delegato e socio di minoranza di Tecna.