Sociale Outer Space: 20 anni di Celtic Harp. Che spettacolo

Outer Space è lo spettacolo in programma venerdì 22 dicembre alle 20.30 al Teatro Sociale di Como. In occasione di un anniversario importante, vent’anni di carriera, la Celtic Harp Orchestra e il suo fondatore, polistrumentista e compositore Fabius Constable si presentano in una veste completamente nuova che descrive perfettamente l’evoluzione artistica compiuta negli anni e la potenza espressiva dell’arpa, protagonista con questa formazione orchestrale. Nasce così "The HarpBeat Ochestra", con quasi 60 artisti sul palcoscenico. Pa.Pi.