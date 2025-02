"Siamo Alpi". Per valorizzare il tempo passato

Riscoprire le origini per proiettarsi nel futuro in maniera vincente. Gran successo a Sondalo per "Siamo Alpi… e poi?", serata dedicata alla storia della località dell’alta Valtellina conosciuta ai più per la presenza dell’ospedale Eugenio Morelli, un’eccellenza a livello regionale e nazionale. Grande partecipazione e coinvolgimento per l’incontro organizzato dal Comune di Sondalo, dalla Biblioteca Civica e dal Museo dei Sanatori, a un anno esatto di distanza dalla presentazione del progetto Siamo Alpi che fa capo al "Sistema Museale valtellinese" della Provincia di Sondrio. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per condividere memorie e arricchire il patrimonio documentale della comunità. La curatrice del progetto, Elena Ricetti, ha illustrato le nuove fasi della raccolta, sottolineando "l’importanza del lavoro di recupero". "L’evento ha ribadito con forza il valore della memoria storica, che non è solo il racconto del passato, ma un’eredità viva che ci guida nel presente e nel futuro – dicono da Sondalo -. Custodire le testimonianze della nostra storia significa mantenere vivo il senso di appartenenza e trasmettere alle nuove generazioni consapevolezza".