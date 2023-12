Si ricorda il partigiano. Puecher

Giancarlo Puecher venne fucilato a Erba il 21 dicembre 1943, lasciandosi alle spalle una vita di soli 20 anni basata su intensi valori etici e civili, che lo avevano spinto a unirsi alla Resistenza. La Brigata a cui diede il suo nome, fu la prima in Brianza a passare dalla cospirazione alla lotta armata. Decorato con la Medaglia d’oro al valor militare, sarà ora protagonista delle celebrazioni organizzate in occasione del centenario della sua nascita avvenuta il 23 agosto 1923, e dell’80° anniversario della sua fucilazione, organizzate da Anpi Monguzzo coi Comuni di Ponte Lambro e Lambrugo. Domenica 17 dicembre a Ponte Lambro, alla presenza anche di Anpi Nazionale, sarà inaugurata la rinnovata piazza Puecher, con lo svelamento della stele a lui dedicata.

Nel pomeriggio alla sede di Noivoiloro a Erba, concerto con ingresso libero "Per non dimenticare" in ricordo anche della fucilazione dei 7 fratelli Cervi avvenuta nel dicembre 1943, con la preziosa testimonianza di Adelmo Cervi, figlio di Aldo. La mattina di lunedì 18, Adelmo Cervi incontrerà gli studenti delle scuole medie di Merone e di Erba, martedì sarà ai licei Galilei e Carlo Porta di Erba. Il pomeriggio di lunedì 18 una delegazione Anpi sarà ricevuta dal sindaco, per una visita dei luoghi simbolo della lotta partigiana che hanno visto Giancarlo Puecher protagonista. Gli stessi luoghi che a novembre sono stati visitati dagli alunni delle quinte della scuola primaria Battisti di Erba. Ma già giovedì 14 è in programma al Teatro Excelsior di Erba lo spettacolo su Puecher "Ho fatto il mio dovere". Si prosegue il 21 dicembre, serata dell’80° anniversario della fucilazione: dopo la deposizione floreale al monumento, nella sala consiliare è prevista la proiezione del docu-film "Bandito Puecher". Infine il 22 dicembre, a conclusione delle celebrazioni, il presidente provinciale Anpi con una delegazione parteciperà alla marcia organizzata dalla media Puecher di Erba fino al monumento del cimitero. Paola Pioppi