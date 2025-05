Si può lavorare in un museo. Palazzo Besta dà un’opportunità

Un’interessante opportunità per chi desideri scoprire "da dentro" come si lavora in un museo. Sono aperte, infatti, le selezioni per un tirocinio curricolare nel museo di Palazzo Besta, a Teglio. Per contribuire alla promozione del Palazzo e dei tesori artistici che custodisce, rafforzare il legame con la collettività e creare nuovi sguardi, la Direzione regionale Musei Lombardia di cui anche il Besta fa parte, per il 2025-2026, intende ampliare il lavoro in rete con scuole, istituzioni, biblioteche e famiglie. Rientra in questo contesto la ricerca di un tirocinante o una tirocinante, inserito in un percorso storico artistico o umanistico pedagogico, con la possibilità di partecipare direttamente alla progettazione e alla realizzazione delle varie attività, con una specifica attenzione all’accessibilità e ai diversi pubblici. Nella fattispecie Palazzo Besta è al centro di un’intensa progettazione. Il periodo del tirocinio si snoderà tra giugno e dicembre, con una preferenza per i mesi estivi, e prevedrà un percorso di formazione sull’educazione al patrimonio e la mediazione nei musei, la progettazione e realizzazione di attività educative (laboratori, visite guidate, percorsi e letture a tema). S.B.