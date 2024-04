"Si prega di toccare", la mostra diventa un’esperienza tattile

Si prega di toccare. Così si titola la nuova mostra d’arte e tattile inaugurata ieri a Palazzo Ghisi Sommariva, sede della Banca Centropadana di Lodi, Corso Roma 100. L’esposizione durerà fino al 28 aprile, a ingresso libero, ed è organizzata dall’Unione Cechi di Lodi, con il Comune di Lodi e la Bcc-Centropadana. Al suo interno si possono ammirare e toccare numerose opere astratte di artisti del territorio: statue, quadri e bassorilievi, tutti pensati per non essere solo guardati. "È la sesta edizione di questa mostra, nata come una sfida per noi" ha spiegato Ennio Ladini, presidente Unione Cechi di Lodi "normalmente noi ci occupiamo del quotidiano; invece, qui, abbiamo deciso di concentrarci sull’arte, arrivando ad esporre in una sede di eccezione". L’assessore alla cultura Francesco Milanesi ha aggiunto come: "qui oltre a sensibilizzare sulla cecità, c’è una riflessione sull’utilizzo dei sensi oltre le vista, soprattutto il tatto ma anche l’udito grazie ai ragazzi della Gaffurio che suonano".L.P.