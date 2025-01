Si investe su paramassi e gallerie artificiali

Oltre 4 milioni di euro arriveranno in Valtellina per mettere in sicurezza il territorio. Grazie ad un nuovo stanziamento di 117,3 milioni di euro, messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (108,7 milioni) e da Regione Lombardia (8,6 milioni), in provincia di Sondrio arriveranno oltre 4 milioni di euro per interventi di difesa del suolo e a contrasto del rischio idrogeologico. A darne notizia è Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche ed Utilizzo risorse idriche. I fondi, come prevede la delibera approvata dalla Giunta lombarda, sono destinati a più di 20 comuni distribuiti in otto province e serviranno a garantire operazioni di monitoraggio e contenimento dei corsi d’acqua, contrasto al rischio di frane e messa in sicurezza dei centri abitati. "In particolare - continua Massimo Sertori - i comuni della nostra provincia interessati da questa fase di finanziamento sono Villa di Chiavenna, Lanzada e Albaredo San Marco. Questi interventi si aggiungono ai molti già realizzati in questi anni, oltre ai "pronto intervento" che spesso si rendono necessari in un territorio interamente montano, straordinariamente bello, ma altrettanto fragile, come quello di Valtellina e Valchiavenna. Un ulteriore passo avanti in termini di messa in sicurezza dei centri abitati e delle comunità che li abitano, nonché di prevenzione dai rischi idrogeologici".

Tre gli interventi in provincia di Sondrio: nel comune di Villa di Chiavenna si effettueranno opere di difesa passiva, ripristino efficienza e sicurezza reti e vallo paramassi in località Motta per un valore dei lavori stimato in 500.000 euro. Ben 2,2 milioni di euro a Lanzada per la messa in sicurezza del versante "Galleria Artificiale" lungo la strada Lanzada – Franscia mentre il comune di Albaredo San Marco avrà uno stanziamento di 1.4 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a difesa dell’abitato di Albaredo.

Fulvio D’Eri