Si cercano. Guardie del Pantheon Lorenzo Giana, guardia d'onore delle tombe del Pantheon, ricorda Vittorio Emanuele di Savoia come una persona cordiale e colta. I funerali si svolgeranno a Torino, ma la sepoltura sarà privata nella Cripta Reale di Superga. Giana, monarchico per "una questione di sangue", ricorda il suo servizio militare e l'impegno amministrativo a Chiuro. È pronto a candidarsi per la corsa al municipio e a creare una sezione valtellinese delle guardie del Pantheon.