Si annuncia un’altra estate di disagi Chiude la linea ferroviaria per lavori

Presentati i lavori sul tratto ferroviario Sondrio–Tirano che rimarrà chiuso dall’11 giugno al 10 settembre. Il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, ha presieduto ieri una riunione per la presentazione dei lavori di ammodernamento dell’Infrastruttura ferroviaria che collega Milano con la Valle, nel tratto compreso tra Sondrio e Tirano, nonché degli ulteriori interventi in provincia nel tratto Colico-Sondrio. Alla riunione hanno preso parte il vice questore reggente, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, dell’AREU 118, di ANAS, RFI (Gruppo FS), Trenord oltre ai rappresentanti della Provincia, della Cciaa, i sindaci dei Comuni di Bianzone, Montagna, Teglio e i Comuni di Sondrio, Tirano e Villa di Tirano. L’interruzione della circolazione sulla linea inizierà dall’una dell’11 giugno per concludersi il 10 settembre. Vi sarà un’ulteriore estensione delle attività che comporteranno la chiusura della linea da Colico per 21 giorni dall’una del 6 agosto. Durante l’incontro si è dato corso alla condivisione di ogni elemento utile finalizzato alla predisposizione di opportune misure preordinate a mitigare i possibili disagi derivanti dall’esecuzione delle opere previste, con riguardo alle attività sulla sicurezza. Fulvio D’Eri