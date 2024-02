Sguardo alla California. L’intelligenza artificiale è di casa al “Mattei”

Al Mattei di Sondrio l’intelligenza artificiale è… di casa. Mai come in quest’ultimi mesi si parla di intelligenza artificiale, con tutte le implicazioni di tipo etico che ne derivano insieme ai timori, e alle aspettative, sul fronte del lavoro. Spesso, inoltre, si fa coincidere questa nuova conquista dell’informatica con i sistemi generativi, primo fra tutti ChatGPT. In realtà l’intelligenza artificiale è uno strumento che ha tante forme: dal riconoscimento di immagini alle previsioni economiche, dai sistemi linguistici all’automotive, dalla robotica al mondo educational, alla medicina. "A Sondrio si sperimentano già da qualche tempo alcuni di questi utilizzi, sostenuti anche dai recenti acquisti effettuati grazie ai fondi del Pnrr – dice in una nota il dirigente dei periti Massimo Celesti -, Infatti recentemente la scuola si è dotata anche di server equipaggiati con schede hardware dedicate al calcolo ultraveloce, fondamentale nel funzionamento dei programmi di IA. Già, perché il riconoscimento di volti umani, come pure la classificazione di immagini o le previsioni sul prezzo degli immobili (esperimenti in fase di svolgimento all’Itt Mattei) si basano su modelli matematici in cui bisogna effettuare milioni di calcoli. Alcuni studenti della scuola hanno già conseguito attestati tecnici della più nota azienda del settore: la Nvidia corporation di S.ta Clara, in California. Incoraggiati dai propri insegnanti, e da un imprenditore informatico di Bergamo con cui la scuola collabora da alcuni anni, due nostri studenti, Samuele Renna e Mattia Scinetti, hanno già seguito i corsi e superato l’esame finale". Altri studenti si sono accreditati sulla piattaforma del Deep Learning.