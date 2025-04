Sfida fra futuri chef al Caurga. Il ricordo del professor Barolo

Un concorso culinario dedicato al professor Mario Barolo. L’Istituto professionale alberghiero "Crotto Caurga" di Chiavenna organizza per la giornata odierna il concorso "A Mario", un evento speciale di Food pairing (una tecnica che abbina sapori e alimenti in base al loro profilo aromatico e molecolare) dedicato alla memoria del professor Barolo, figura di straordinario rilievo per la scuola, prima come studente e poi come docente appassionato e stimato. "Il professor Barolo ha rappresentato un punto di riferimento umano e professionale – dicono dal Caurga -: noto per la sua dedizione, competenza e profondo senso educativo, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di studenti, colleghi e amici. Il suo ricordo è ancora vivo nei corridoi dell’Istituto e questo evento vuole esserne un omaggio sentito e partecipato. Il concorso, rivolto alle classi quarte del Caurga e dell’Alberti di Bormio, offre ai giovani un’occasione concreta per mettere in pratica le proprie competenze nei settori di cucina, sala e accoglienza, in un contesto stimolante e di confronto. "Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli di valorizzare le produzioni agroalimentari locali attraverso abbinamenti creativi, promuovere la narrazione (storytelling) dei prodotti del territorio e delle ricette tradizionali, incentivare un turismo legato alla gastronomia di qualità, e favorire un approccio integrato e consapevole alla cultura enogastronomica locale". L’evento è aperto al pubblico. Fulvio D’Eri