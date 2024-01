Sfida all’ultima risata. Comedy ring tra Braida. Chiodaroli e Pieriboni

Max Pieriboni, Stefano Chiodaroli e Beppe Braida venerdì 19 all’auditorium Paccagnini per un Comedy ring, preceduto dall’happy hour al bar del teatro. Comedy Ring è un format originale in cui i migliori comici di Zelig e Colorado Café si sfidano sul palco per vincere la corona più ambita: risate e applausi del pubblico. I tre sono noti per la loro partecipazione ai programmi televisivi Zelig e Colorado Cafè. Il cast artistico è formato da Max Cavallari, Beppe Braida, Pino Campagna, Stefano Chiodaroli e Max Pieriboni.