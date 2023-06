Servizio di navigazione salvo Sostituiti i tre pontilisti comunali

di Daniele De Salvo

I battelli della Navigazione dei Laghi continuano a incrociare la rotta di Oliveto Lario. I tre pontilisti comunali reclutati tramite una cooperativa che fino all’altro ieri presidiavano i moli di Limonta, Vassena e Onno che assicuravano attracchi e partenze, sono stati subito rimpiazzati e il servizio di trasporto pubblico via lago prosegue senza interruzioni.

"Il servizio si è svolge regolarmente senza alcuna interruzione con nuovi addetti", conferma il consigliere comunale di maggioranza Pierfranco Negri. O meglio: due sono stati sostituiti, il terzo è rimasto al suo posto perché gli è stato rinnovato il contratto. Dei due sostituiti inoltre, uno ha lasciato l’incarico spontaneamente.

L’unico che è stato "sbarcato" a forza è stato quindi Dario Gobbi, consulente del lavoro di 61 anni con master che aveva temporaneamente deciso di lasciare il posto in ufficio nel suo studio per dedicarsi ad una nuova esperienza. Non l’ha presa affatto bene e preannuncia una vertenza legale: "Il diritto del lavoro lo conosco bene, è il mio mestiere, non avrebbero potuto rimpiazzarmi", annuncia. È inoltre convinto di essere stato "scaricato" sia perché nella recente campagna elettorale si è apertamente schierato con l’ex sindaco sconfitto, sia perché durante il mese e mezzo in cui ha svolto servizio ha denunciato alcune inadempienze o presunte tali circa l’assenza di ripari per la pioggia in caso di maltempo vicino agli attracchi piuttosto che di servizi igieni.

Battaglia navale ed eventuali strascichi legali a parte, i traghetti continuano a solcare le acque del Lario da e per i tre moli di Oliveto Lario, senza alcuna penalizzazione per i turisti.