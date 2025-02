Servizio civile. Ultime candidature per le strutture dell’Epaca

Ultime ore per candidarsi al servizio civile presso le strutture Epaca Sondrio, in collaborazione con Rete Servizio Civile e Coldiretti: il bando scade oggi alle 14: Un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni. I selezionati beneficeranno di un impegno part-time di 25 ore settimanali per 12 mesi, con un compenso mensile di 507,30 euro. Inoltre, al termine del Servizio Civile, sarà possibile usufruire di una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per l’inserimento nel mondo del lavoro