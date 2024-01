Servizio civile. Bando in Comune

Il Comune di Sondrio offre ai giovani, tra i 18 e i 28 anni, la possibilità di mettere al servizio della comunità le loro competenze, nel ruolo di collaboratori volontari, affrontando un’esperienza negli ambiti culturale, educativo e sociale, attraverso il Servizio Civile Universale, la scelta volontaria di dedicare un periodo di tempo a servizi utili per la collettività. Nella proposta del Comune è previsto per il volontario un impegno di 25 ore settimanali, per un anno, con inizio presunto a giugno, per un contributo di 507,30 euro mensili, oltre all’attestato di partecipazione e certificazione delle competenze.

All’interno del Comune, 2 giovani collaboratori in servizio civile potranno essere inseriti, previa selezione, nel Servizio Turismo, marketing e gemellaggi, e in particolare all’Infopoint di piazza Campello, per la gestione del servizio di front e back office, altri 2 alla Biblioteca. Tutte le info su come diventare volontari partecipando al bando sul sito internet www.scanci.it. Le domande vanno compilate entro le 14 di giovedì 15 febbraio al link: https://domandaonline.serviziocivile.it. Per contatti: Infopoint, 0342 526299, turismo@comune.sondrio.it; Biblioteca Rajna, 0342 526273, biblioteca@comune.sondrio.it. F.D’E.