Sequestro lampo della partner a San Giacomo

TEGLIOAccecato dalla gelosia ha sequestrato per ore dentro casa una donna con la quale aveva una relazione e che ha liberato solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine e una trattativa che è proseguita per ore. Una giornata di ordinaria follia quella che ha avuto per protagonista un 44enne residente in paese che alla fine è stato convinto a liberare la donna e farsi accompagnare in ospedale.

Tutto è iniziato attorno alle 12, quando i carabinieri hanno raccolto la chiamata di una persona preoccupata per la sparizione di una conoscente, i militari si sono così recati a San Giacomo di Teglio a casa dell’uomo con cui la donna aveva un appuntamento ma lui ha rifiutato di aprire e anzi si è barricato in casa. I militari hanno chiesto rinforzi e alla fine di fronte all’abitazione insieme a quattro pattuglie dei carabinieri sono arrivate anche due squadre dei vigili del fuoco e un’ambulanza di Areu. È cominciata così una lunga trattativa condotta da un mediatore dell’Arma, il 44enne in stato di forte alterazione ha continuato a impedire alla donna di uscire e urlando ha minacciato di voler compiere gesti autolesionistici. I militari lo hanno convinto a desistere anche grazie all’aiuto dell’avvocato sondriese Francesco Romualdi, che l’uomo ha detto di conoscere e con il quale ha chiesto di parlare. Dopo quasi tre ore, verso le 14.30, la donna è stata liberata e una volta fuori casa è stata affidata alle cure dei medici di Areu, mentre l’uomo si è barricato di nuovo. Solo dopo un’ulteriore trattativa ha deciso di uscire anche lui ed è stato prima portato in caserma e poi accompagnato a sua volta in ospedale. Per ora non è stato preso alcun provvedimento giudiziario nei suoi confronti. Ro.Ca.