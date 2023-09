Sequestrati mille cosmetici non a norma a Chiavenna: sanzioni da 10mila a 50mila euro

Oltre 1000 articoli pericolosi per la salute sono stati sequestrati dai militari del

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio. I militari della Tenenza di Chiavenna hanno individuato cosmetici realizzati con una sostanza che rientrerebbe tra quelle ritenute tossiche, cancerogene o mutagene per la fertilità dal Comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche e perciò vietata da marzo 2022.

La merce, rinvenuta sugli scaffali di diversi punti vendita in Valtellina, era pronta per essere acquistata dai consumatori.

Al termine degli accertamenti, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro i prodotti risultati essere non sicuri per la salute, tra i quali profumi, bagnoschiuma, shampoo, creme, lozioni, saponi, schiume da barba e prodotti per capelli.

Agli esercenti comminata la sanzione da 10mila euro a 50mila eur. Si indaga per ricostruire l’intera filiera produttiva e il coinvolgimento di ulteriori imprenditori.Mi.Pu.