Sentiero Valtellina. Aree di sosta più servite con le ricariche e-bike

MORBEGNO

La parte Morbegnese del Sentiero Valtellina subirà un bel maquillage. Interessati Dazio, Morbegno, Traona, Delebio e Piantedo. Lungo il Sentiero verranno realizzate cinque nuove aree di sosta con arredi, servizi e colonnine per la ricarica delle e-bike. Ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che finanziavano le sole postazioni, la Comunità montana di Morbegno ha aggiunto le risorse trasferite da Regione Lombardia e Provincia di Sondrio per realizzare un progetto complessivo che migliori la funzionalità del percorso ciclabile. I lavori partiranno in estate per concludersi entro la fine dell’autunno. "Questo intervento è rilevante poiché introduciamo un servizio sempre più richiesto dai ciclisti, e in quanto integra e completa l’offerta della bassa Valtellina per un turismo sostenibile che fa leva sulla bellezza del paesaggio e sulla disponibilità di percorsi ciclopedonali, nel fondovalle e sulla mezzacosta - commenta il presidente Cm, Emanuele Nonini -. Guardiamo al presente, ai residenti che sempre più numerosi trascorrono il loro tempo libero camminando o pedalando e ai moltissimi turisti". Il progetto ha un costo di 180mila euro, di cui 80 mila sul Pnrr.