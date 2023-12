Sei defibrillatori in città grazie a due donazioni

Sei nuovi defibrillatori per la città che andranno a potenziare l’attuale dotazione di oltre quaranta apparecchi installati nel corso degli anni presso le strutture in cui si pratica attività fisica e nei luoghi di maggiore frequentazione. Veri e propri salvavita, pronti all’uso in situazioni di emergenza, a salvaguardia dei cittadini. La spesa, di poco superiore ai trentamila euro, verrà sostenuta dal Comune grazie alla donazione in memoria della signora Maria Rosa Dell’Agostino e dell’avvocato Dario Moretti. I defibrillatori saranno posizionati all’esterno dell’edificio scolastico di Via Vanoni, in piazza Garibaldi e davanti alla Scuola primaria Credaro di via Bosatta, in città, a Triangia, in piazza De la Butega, a Colda, nella zona del Lavatoio, e a Mossini, accanto al fontanello per l’erogazione dell’acqua."Siamo grati per questa donazione e per la sua destinazione - commenta l’assessore alla Protezione civile, all’Organizzazione e al Personale Lorena Rossatti -, colpiti dalla grande generosità e dalla sensibilità che l’hanno mossa".