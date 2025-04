Sedicenne cade in bici. Un uomo investito. I due ciclisti in ospedale

Disavventure in bici ieri in paese e a Buglio in Monte dove due ciclisti, di 16 e 58 anni, sono finiti in ospedale dopo due rovinose cadute. L’incidente più grave alle 3 di notte in località Scilano, protagonista il ragazzo che stava rincasando quando, probabilmente a causa della scarsa visibilità, è finito a terra procurandosi diversi traumi e alcune fratture. Per fortuna il ragazzo è riuscito ad allertare i soccorsi, così sul posto è arrivata una squadra del 118 accompagnata dai carabinieri di Chiavenna: dopo le prime cure sul posto è stato deciso il trasporto all’ospedale di Gravedona. Il secondo incidente alle 11 lungo la provinciale a Buglio in Monte, protagonista un ciclista 58enne investito da un’auto. L’uomo è stato soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Sondrio, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi.