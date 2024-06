Secondo tempo ridotto. Tra Bergamo e Brescia due Comuni al ballottaggio

di Federica Pacella

BRESCIA

Tante riconferme nei comuni sopra i 15mila abitanti di Brescia e Bergamo. Nel Bresciano, a Montichiari, il comune più popoloso che andava al voto, viene riconfermato il sindaco uscente Marco Togni (sostenuto da Lega, FdI, Fi, lista civica Togni sindaco). "Il centrodestra ha fatto da traino, ma non in tutti i Comuni è andata così – ha commentato a caldo, mentre nella sede del comitato elettorale si festeggiava -. Penso che il buon governo venga sempre premiato e se un’amministrazione viene riconfermata è perché ha lavorato bene nei cinque anni precedenti". Riconferma anche a Concesio, dove Agostino Damiolini proseguirà il lavoro iniziato cinque anni fa, forte di un ampio consenso (61,37%), contro lo sfidante Emiliano Gallina. "Non sono stati anni semplici, ma i cittadini hanno riconosciuto lo sforzo mio e della squadra che ha amministrato. Proseguiremo con lo stesso senso di responsabilità con cui, in questi anni, abbiamo affrontato progetti strategici per tutto il territorio, come l’autostrada per la Val Trompia ed il depuratore della valle". A Ghedi, il sindaco uscente Federico Casali resta alla guida dell’amministrazione, con il 54,3%.

"È stata una campagna elettorale rispettosa, concreta, sui programmi e nel rispetto delle persone. Ora si torna al lavoro", ha detto. Storica la vittoria di Joseph Facchini a Lumezzane, dove per la prima volta un sindaco viene riconfermato da quando l’elezione è diretta (secondo in assoluto). Facchini, che aveva l’appoggio del centrodestra in blocco, resta al vertice del Comune con una maggioranza schiacciante, 67,13%, contro Valeriano Gobbi. "Siamo entrati nella storia. I cittadini di Lumezzane hanno certificato in questa campagna, usata dalla sinistra per denigrare gli avversari e non per proporre contenuto. Spiaceva sentire che erano persone per bene solo loro, così invece certificato alla grande, il buon governo del centrodestra". Tra i cinque comuni sopra i 15mila abitanti, solo Chiari va ballottaggio, essendoci più di due candidati. Al secondo turno passano Gabriele Zotti sostenuto dal centrodestra (oltre il 34%) e Domenico Codoni, sostenuto da due liste civiche (29.08%). Nella Bergamasca, fra i 4 comuni sopra i 15mila abitanti (Seriate, Dalmine, Romano e Albino), al ballottaggio va solo Romano dove risulta in testa l’ex presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, candidato di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, che si confronterà al secondo turno con la candidata del centrosinistra Paola Suardi. A Seriate, invece, viene eletto al primo turno Gabriele Cortesi (Fdi, sostenuto anche dalla Lega), vice del sindaco uscente Cristiana Vezzoli) con oltre il 62% contro Anna Maria Piras (centrosinistra).