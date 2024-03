Secam vede la luce: il bilancio torna attivo e cala il livello di indebitamento

Sondrio, 24 marzo 2024 – Una notizia positiva in casa Secam. La società pubblica chiude il bilancio del 2023 con un attivo di oltre 750mila euro.

Nei conti relativi al 2023, dopo due esercizi con bilanci in perdita, il 2021 e il 2022 – sottolineano dal cda - la società è tornata a vedere la luce, "pur continuando ad applicare tariffe, sia per l’idrico che per l’ambiente, tra le più competitive a livello nazionale, nonostante le difficoltà connesse al sistema orografico del territorio".

L’ultima riga del conto economico registra infatti un utile netto pari + 765.198 euro, che corrisponde ad un incremento del 131,23% rispetto all’esercizio precedente. Tutti i principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari sono migliorati. L’Ebit (ossia il risultato prima delle imposte e degli oneri finanziari) ha fatto registrare un più 5.198,3%, il MOL un più 42,7%, mentre i ricavi sono aumentati dell’1,5%, diversamente dall’incidenza dei costi operativi sui ricavi, che è calata del 2,1% rispetto all’anno precedente.

Il pesante fardello del debito bancario è stato ulteriormente ridotto: i debiti finanziari a lungo termine sono passati da 46.403.342 euro a 41.809.235 (-9,9%), la posizione finanziaria lorda è passata da 66.116.576 a 60.056.981 (-9,20%).

La situazione migliora. "Il Piano economico finanziario grezzo 2023 è stato accettato da tutti i Comuni, diversamente dagli anni precedenti". Al termine dell’esercizio 2023 il valore del patrimonio netto si attesta a 14.742.430 e fa registrare un incremento del 2,0% rispetto al 2022 in cui era pari ad 14.449.372. La riduzione dei debiti non ha penalizzato gli investimenti. La società anche nel 2023 ha realizzato investimenti nell’area Idrico per 11.904.000,00 e nell’area Ambiente per 1.905.00,00 e altri 120.000,00 per adeguamenti informatici.

"Riteniamo, grazie soprattutto al costante lavoro di tutti i nostri collaboratori, con la presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023 di aver raggiunto un traguardo importante, un obiettivo che questo consiglio di amministrazione si era posto fin dal giorno del suo insediamento. Certo, non siamo perfetti e mai lo saremo, ma riteniamo di poter dire con orgoglio, e i numeri legittimano questa affermazione, che la Secam di oggi non è più quella che solo qualche anno fa ci è stato chiesto di gestire e dirigere con la massima trasparenza ed equilibrio" concludono dal Cda.