Se il murales è anti-degrado "Così mi piace"

Gabriele

Moroni

Disegni o sgorbi? Murales o graffiti? Artisti o vandali? A volte me lo chiedo quando transito per una stazione o anche quando salgo su un treno con le carrozze abbondantemente "istoriate".

Maria Luisa Corti, Milano

La domanda della nostra lettrice, legata a una perplessità sicuramente momentanea, è legittima. Attenzione, però. La distinzione fra i murales e il resto (chiamiamolo così) è netta e precisa. Anzi, i murales servono ad annullare l’opera dei vandali, che a loro volta se la prendono con i murales in una sorta di muto confronto a distanza. E ben vengano i murales. Ecco allora il bando 2023 di "CosìMiPiace". Nasce dalla collaudata collaborazione tra "Nuova Acropoli" (associazione di filosofia, cultura e volontariato) e Rete Ferroviaria italiana. Si rivolge ad artisti di strada, scuole, cittadini, volontari perché realizzino nuovi murales in sostituzione di quelli, ormai irrecuperabili, affrescati dal 2011 a oggi nella stazione di Milano Porta Garibaldi. Insomma, nuove immagini e quindi nuova vita per il tunnel colorato. Il bando è pubblicato nella home page del sito dedicato al progetto www.cosimipiace.it.

Il progetto ha portato, a oggi, alla riqualificazione di aree ferroviarie nelle stazioni di Porta Garibaldi, Porta Genova, Greco Pirelli, San Cristoforo e Corsico. CosìMiPiace è uno dei progetti di "Nuova Acropoli" per la città, insieme con il progetto P.A.S.S. (Progetto di Aiuto allo Studio Solidale), come contrasto all’abbandono scolastico, e il progetto A.R.I.A. (Anziani Resilienti Insieme all’Aperto), contributo alla qualità della vita degli over 65, oltre alla Biblioteca civica "Isola di libri", aperta al pubblico e con un catalogo online.

mail: [email protected]