Scuola, tempo di scelte. L’Open day al Pio XII. Si punta di più sullo sport

di Sara BALDINI

Appuntamento oggi pomeriggio al Pio XII di Sondrio per il primo open day in vista dell’anno scolastico 2025-2026, con interessanti novità per il triennio delle scuole medie. Nell’intento di proseguire il "percorso di arricchimento dell’offerta formativa" già avviato a settembre 2023 con l’introduzione della primaria bilingue, questa volta alla secondaria di primo grado debutterà un indirizzo sperimentale dal forte taglio sportivo.

"Crediamo molto nel valore dello sport nella vita dei bambini e dei ragazzi, i quali necessitano davvero di spazi che possano dare respiro all’intera attività didattica. Allo stesso tempo, la pratica sportiva favorisce la concentrazione e l’attenzione" spiega Francesca Cannizzaro, dirigente dell’istituto valtellinese. Di conseguenza, "lo sport permette loro di vivere meglio la parte di studio", che non solo non sarà toccata dall’intensificazione dell’attività fisica, ma addirittura sarà potenziata, giocando sulla flessibilità oraria concessa alle scuole: gli spazi didattici durante la mattinata e nei pomeriggi di rientri, dunque, saranno meglio distribuiti, così da ottimizzare al meglio i tempi. La proposta sportiva, che caratterizzerà appunto tale indirizzo sperimentale, prevederà sostanzialmente il raddoppiamento delle ore settimanali, passando da due a cinque spazi da lunedì a venerdì. "Sarà l’occasione – spiega la dirigente Cannizzaro – per approfondire le buone pratiche a livello di alimentazione, di postura corretta, di camminata".

L’appuntamento con l’open day delle medie è per oggi pomeriggio, a partire dalle 17.30. Prima, alle 16.30, sarà illustrata l’offerta formativa del nido e dell’infanzia, mentre alle 17 sarà il turno della primaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria al numero telefonico 0342.214131 o via mail a segreteria@pio12.it.

Il tutto in una realtà che da decenni opera nel capoluogo valtellinese e nel quale sono passati migliaia di bambini e ragazzini. La scuola paritaria è improntata ai principi costituzionali e aperta a tutti.