Scuola media più green con 1,4 milioni

Una scuola quasi nuova, più economica e più green. Comfort e sicurezza per gli alunni, riduzione dei costi e delle emissioni inquinanti: l’intervento, realizzato in estate per non intralciare l’attività didattica, verrà realizzato sull’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado di Bormio e consentirà di conseguire più di un obiettivo. L’intervento, del costo complessivo di 1,4 milioni di euro, prevede la realizzazione del cappotto termico, la sostituzione dei serramenti ormai vecchi, l’installazione di una nuova caldaia a biomassa e delle valvole termostatiche sui singoli radiatori. Il risparmio che si realizzerà in termini di costi energetici sarà evidente poiché il maggiore isolamento e la minore dispersione di calore consentiranno di raggiungere in breve tempo la temperatura ideale e di mantenerla più a lungo.

Gli ambienti interni risulteranno dunque più protetti sia dal gelo invernale che dal caldo estivo. "Il risparmio economico sarà notevole - sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Oscar Cola (nella foto) -, con benefici sul bilancio comunale, ma il nostro primo obiettivo è quello di garantire il benessere degli alunni e degli insegnanti. L’intervento di efficientamento era stato programmato sin dal 2022 perché l’edificio necessitava di una riqualificazione. Un altro aspetto importante si collega alla sostenibilità ambientale: mantenere pulita l’aria e preservare la natura che ci circonda è un’altra delle priorità per la nostra amministrazione". Soddisfazione condivisa con l’assessore all’Istruzione Emilia Pedranzini. "Siamo partiti da questo edificio ma non ci fermiamo qui perché ci sono altre necessità, come la palestra in uso alla primaria che intendiamo riqualificare per rispondere alle nuove esigenze". Fulvio D’Eri