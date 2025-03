Scuola “Bruno Munari“. Un giardino tutto nuovo

I bambini della Munari hanno ora un giardino bellissimo e più funzionale. Il Comune di Sondrio, infatti, ha da poco completato un intervento che ha consentito di riqualificare il giardino della scuola dell’infanzia, nelle sue parti funzionali, nei giochi e nel prato. I lavori di manutenzione straordinaria hanno comportato un costo di 40 mila euro. In breve, nel settore giochi, è stata smantellata la struttura in legno ormai degradata per essere sostituita con un’altra similare in metallo e pannellature in plastica riciclata e riciclabile, mentre in accordo con le insegnanti è stato posato un nuovo gioco. Nel primo caso si è anche proceduto alla realizzazione della pavimentazione antitrauma nell’area sottostante. Nella zona delle sabbionaie è stata rimossa la rete ombreggiante esistente e installata una nuova copertura in legno che permette una migliore fruibilità. Successivamente i giardinieri comunali si sono occupati del prato che, a seguito dei lavori effettuati, presentava varie zone dissestate, eseguendo una fresatura generale, il livellamento del terreno, la rimozione dei sassi e la semina di erba. "Le necessità sono molte - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco - e si evidenziano durante l’attività di monitoraggio che con l’ufficio tecnico svolgiamo costantemente, attraverso le istanze dei dirigenti scolastici e le segnalazioni dei cittadini. Mantenere il decoro e l’efficienza di questi spazi è un obiettivo condiviso". F.D’E.