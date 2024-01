“Scrivi l’amore“. In memoria di Mario Berrino

Entra nel vivo la fase finale della sedicesima edizione del concorso letterario “Scrivi l’amore - Premio Mario Berrino“, organizzato dall’associazione culturale “Amici di Mario Berrino“ di Ispra. Ideata nel 2007 da Davide Pagani, la rassegna a partire dal 2011 racconta la figura del pittore e artista ligure scomparso proprio in quell’anno. Berrino (nella foto) è ricordato principalmente per aver ideato nel 1953 insieme a Ernest Hemingway sia il celebre Muretto di Alassio sia il concorso di bellezza Miss Muretto.

Fino a lunedì 5 febbraio scrittori e poeti potranno inviare la loro opera dedicata al tema del concorso: l’amore (le informazioni sono sul sito amicimarioberrino.it). Sono previste due categorie in gara, ovvero giovani e adulti, per le sezioni poesia, lettera o racconto di mille parole al massimo. La finale, quando la giuria composta da sette rappresentanti svelerà i vincitori della rassegna, si svolgerà a Ispra sul Lago Maggiore domenica 25 febbraio. Nell’occasione oltre a proclamare i vincitori per le due categorie in gara verranno assegnati anche il Premio della critica “Maestro Giovanni Seveso“; il premio riservato a un’opera femminile, dedicato alla memoria della poetessa e scrittrice Mariarosa Lancini Costantini, a lungo giurata del Premio isprese e componente del Direttivo dell’associazione lacustre; e il premio a un’opera particolarmente originale, a ricordo dell’avvocato Santino Giorgio Slongo, già consigliere dell’associazione culturale di Ispra.

Gli attuali detentori del Premio Mario Berrino (edizione 2023) sono Pietro Ernesto Malgarini di Besozzo per la Sezione poesia adulti e Marinella Miconi per la sezione Racconti adulti. Tra i testimonial ufficiali della manifestazione anche Luisella Berrino, figlia del maestro.

Lorenzo Crespi