Scrittori da conoscere in biblioteca civica Quattro appuntamenti

I meratesi incontrano gli scrittori in biblioteca civica. Comincia la rassegna “Merate incontra l’autore“. Il primo appuntamento è domani alle 16.30 con Fausto Callegari, autore del libro Piccole storie. Sabato 13 sarà la volta di Gaetano Ornaghi con Una croce nella valle. Il 22 maggio toccherà a Silvia Schenatti con L’inferno dentro i tuoi occhi e sabato 27 a chiudere la rassegna sarà Linda Spandri con I fantasmi non nuotano. L’ingresso è gratuito. Gli appuntamenti sono appunto in biblioteca civica, con ingresso da piazza Riva Spoleti, in centro città.