Scienze, storia e giustizia. Incontri per capire la realtà La rassegna culturale itinerante "Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano" riparte da Stezzano, Bergamo, con incontri su alimentazione, giustizia, fragilità adolescenziale e difesa dell'ambiente. Vent'anni in vari Comuni per costruire un mondo solidale e rispettoso.