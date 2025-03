Sciare per la vita con l’ex azzurra. Compagnoni

Per Santa Caterina Valfurva, perla del comprensorio di Bormio, la fine della stagione sciistica è anche appuntamento fisso con la solidarietà: l’evento “Sciare per la vita”, in programma il 12 e 13 aprile, organizzato dall’omonima associazione, fondata nel 2002 nella Magnifica Terra, è un’iniziativa importante che unisce la passione per lo sci all’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca contro le malattie leucemiche.

Cuore pulsante dell’evento sarà la giornata di sabato 12 aprile con l’evento “Scia con i campioni”, un appuntamento che trasforma le piste in un luogo di incontro tra sportivi di ogni livello e campioni che hanno scritto la storia dello sci, a cominciare da un’icona come Deborah Compagnoni (foto).