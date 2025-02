Scialpinismo da conoscere con “School of Skimo“

A Bormio si punta molto sullo scialpinismo. La località che ospiterà la prima assoluta nel panorama olimpico della specialità, purtroppo con un formato (quello della gara Sprint) che snatura l’origine di questo meraviglioso sport, è stata il palcoscenico di "School of Skimo": la nuova serie dedicata all’avvicinamento ad una delle discipline invernali in maggior ascesa a livello internazionale ha trovato a Bormio la sua casa naturale.

In alta Valtellina sono nati e cresciuti alcuni dei più grandi interpreti di questo sport, il furvasco Robert Antonioli su tutti, e lo sci alpinismo è al centro delle attenzioni della DMO di Bormio, Società Multiservizi Alta Valle. Nel prossimo fine settimana ci sarà una tappa di Coppa del Mondo della disciplina (22-23 febbraio), valida come test event olimpico.

Il nuovo format di ENDUchannel ha debuttato giovedì scorso con il primo dei sei episodi che comporranno la prima stagione, tutti ambientati tra Bormio e le sue valli. In "School of Skimo", novizi e scialpinisti in evoluzione potranno farsi guidare alla scoperta della disciplina in tutte le sue sfaccettature dai due protagonisti del format: Laura Scaravonati, esperta di outdoor e talent di ENDU, e Michele Colturi, guida alpina di Bormio e perfetto "cicerone" tanto fra i segreti dello sci alpinismo che fra gli itinerari dell’Alta Valle.

F.D’E.