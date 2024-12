Bormio ultima tra le località di lusso in montagna: ecco le 7 migliori

Milano – Un lussuoso chalet in montagna? In Italia, chi può permetterselo ha solo l’imbarazzo della scelta: sono tante le località sciistiche (anche in Lombardia) dove i “Paperoni” scelgono di comprare casa. Una classifica sulle mete più rinomate è stata elaborata da uno studio di LuxuryEstate.com sulla base dell’analisi di domanda e prezzi del mercato immobiliare di lusso in alcune famose destinazioni montane del nostro Paese.