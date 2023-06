Dopo il successo elettorale al via lo Scaramellini bis: Romualdi guida il Consiglio

Sondrio, 2 giugno 2023 – È partito ufficialmente lo Scaramellini bis. Con il primo Consiglio comunale, tenutosi mercoledì sera, è ricominciata a pieno regime l’attività dell’amministrazione sondriese capeggiata dal rieletto sindaco Marco Scaramellini che, dopo il giuramento, ha incominciato il suo secondo mandato alla guida del capoluogo valtellinese. A Palazzo Pretorio prima importantissima seduta alla quale hanno partecipato tutti i consiglieri eletti nella recente tornata elettorale, eccezion fatta per Barbara Dell’Erba assente giustificata. Dopo aver ringraziato i sondriesi che hanno deciso di rinnovargli la fiducia il primo cittadino ha ricordato, doverosamente, Emilio Rigamonti, scomparso proprio nella giornata di mercoledì: "Un Ligari d’Argento ma anche un benefattore per la città e la comunità". Si è poi passati agli atti istituzionali. Innanzitutto nella maggioranza è entrata Maria Cristina Maspes che ha preso il posto di Antonio Grimaldi.

La votazione per stabilire il nome del nuovo presidente del Consiglio comunale ha premiato Francesco Romualdi di Fratelli d’Italia che ha ricevuto 20 preferenze. Dodici le schede bianche. "Ringrazio tutti, sono nuovo di questo mestiere. Ringrazio tutti, sono nuovo di questo mestiere, chiedo pazienza. Vi ascolterò, sarò presidente di tutti, anche della minoranza, seguirò le regole, cercherò di essere puntuale, sicuramente sbaglierò, mi perdonerete per questo". La carica di vicepresidente è andata a Roberta Songini del Partito Democratico che ha ricevuto 19 voti a favore. Tredici le schede bianche. Nella prima seduta, alla quale era presente anche il terzo candidato alla poltrona di sindaco di Sondrio Luca Zambon che non è riuscito a sedere nei banchi della minoranza per pochissimi voti, si è sottolineato l’impegno del Comune nei confronti delle popolazioni dell’Emilia Romagna. Impegno che si è concretizzato, per ora, con l’invio sul campo di 10 volontari di Protezione Civile.