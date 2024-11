Scambia linci per lupi e ne abbatte tre. Guardiacaccia sospeso

Scambia tre linci per tre lupi e le abbatte. La svista è di un guardiacaccia. L’incidente a metà del mese di novembre, nel distretto grigionese del Surselva, ma si è venuti a conoscenza dell’accaduto solo dopo la comunicazione ufficiale da parte dell’Ufficio retico per la Caccia e la Pesca. Il guardiacaccia, nell’ambito della regolazione dei grandi predatori autorizzata dal Cantone, avrebbe accidentalmente ucciso due cuccioli e un maschio adulto di lince. "Era convinto – sottolinea l’Ucp – di aver sotto tiro tre cuccioli di lupo del branco di Vorab, per i quali era stato permesso l’abbattimento a inizio settembre. In seguito alla segnalazione dello stesso guardiacaccia è partita un’indagine penale". Il guardiacaccia è stato escluso dalla regolazione dei lupi con effetto immediato.F.D’E.