Scalatori fra case e palazzi. Torna il Valma street block

Valmadrera diventa una grande palestra di arrampicata tra lago e montagna. Sono oltre quattrocento climber attesi per la nuova edizione del “Valma Street Block“, in programma sabato nella frazione di Parè: si arrampicheranno su muri, cornicioni, finestre, colonne, stipiti di edifici pubblici e chiese. Saranno 40 le postazioni boulder allestite: brevi ma intesi movimenti di arrampicata, protetti da materassi e dall’attenta supervisione dei giudici presenti. Il “Valma Street Block“ è nato nel 2015 dall’idea di 7 giovani valmadreresi. La manifestazione è sostenuta dagli alpinisti di Cai e Osa Valmadrera, associazioni legate alla montagna, con il sostegno dei volontari dell’Avis.

Il programma ormai collaudato è sempre lo stesso: Inizio della gara 13.30, chiusura dei blocchi alle 18 ed a seguire le finali tra gli atleti che hanno concluso il maggior numero di prove. Dopo le premiazioni come da tradizione il concerto in zona lago. I posti per le iscrizioni sono andati sold out in sole due settimane. Valma Street Block non è solo una gara sportiva dove servono forza ed equilibrio ma è soprattutto una festa, un raduno di appassionati di tutte le età. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 13 aprile. D.D.S.