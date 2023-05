Sbaam! Il circo alternativo tra i tendoni e le piazze

CASATENOVO (Lecco)

"Venghino signori, venghino!". Nel fine settimana a Casatenovo si svolge Sbaam!, il festival del circo alternativo, un appuntamento per grandi e piccini. È in programma venerdì, sabato e domenica al Parco Vivo di via Monteregio, sede dei circensi di SpazioBizzarro. Oltre che nei due tendoni da circo e nell’area verde, il festival coinvolge pure le strade e le piazze del paese e la location di Cascina Rampina a Monticello Brianza.

"Propiniamo spettacoli, laboratori, concerti, giochi, proiezioni e degustazioni, un palinsesto strutturato per far conoscere un’idea di circo alternativo, capace di coinvolgere ed emozionare – spiega Nicola Bruni, direttore di SpazioBizzarro – A intrattenere gli spettatori ci saranno gli artisti di un cast internazionale provenienti dal Brasile, dalla Francia, dai Balcani e dall’Italia. Porteranno in scena produzioni autonome, spettacoli itineranti ed esibizioni note a livello comunitario".

Per assistere agli spettacoli è necessaria una prenotazione nominale, da sottoscrivere nell’apposito spazio sul sito ufficiale www.sbaamfestival.com. Il festival del circo alternativo Sbaam! ha il patrocinio del Comune di Casatenovo. I circensi di SpazioBizzarro, che è un centro culturale e insieme sportivo, propongono corsi, stage e formazione artistica propedeutica e professionale oltre che eventi di circo contemporaneo e di altre arti affini come arti di strada, musica, teatro e danza.

"Siamo aperti a tutti: bambini, adolescenti, adulti, professionisti del settore, amatori e diversamente abili – racconta Nicola Bruni – Siamo un luogo di spettacoli, eventi e residenze di compagnie da tutto il mondo; di incontro e di scambio tra persone e associazioni; inoltre ospitiamo scuole in gita, organizziamo momenti di gioco, laboratori e centri estivi".

Daniele De Salvo