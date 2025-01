Santuario da restaurare, al via la raccolta firme

È partita la raccolta firme per sostenere il Santuario della Madonna di Loreto all’interno della campagna nazionale del FAI per i luoghi italiani da non dimenticare. "Dobbiamo raggiungere almeno 2.500 voti per poter candidare il progetto che prevede il restauro del tetto e la valorizzazione del complesso – spiegano i volontari che da anni si occupano della struttura –. Il santuario della Madonna di Loreto, sorto a Chiavenna nel 1618, è uno dei primi con questa dedicazione in Lombardia, e si rifà alla Santa Casa di Loreto presso Recanati, in provincia di Ancona".

All’interno del santuario è presente l’altare in radica di noce che ospita nella nicchia la statua della Madonna con bambino, opera di fine seicento di frate Giuseppe da Molteno. La raccolta dei voti proseguirà fino al 10 aprile e le firme sono raccolte all’ufficio turistico di Chiavenna all’interno della stazione ferroviaria, alla Collegiata di San Lorenzo e il Museo del Tesoro. Hanno aderito all’iniziativa anche le attività commerciali, gli alberghi e i ristoranti.

Ro.Can.