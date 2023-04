Santa Perpetua Al via i restauri

Iniziati i primi lavori di conservazione della chiesetta di Santa Perpetua, monumento significativo e simbolico di Tirano ma anche luogo del cuore per molti abitanti e in particolare di quelli della frazione di Madonna di Tirano. La chiesa di Santa Perpetua è il monumento religioso più antico di Tirano risalente al sec. XI-XII. L’edificio è il frutto di un ampliamento avvenuto nel XV secolo e il ritrovamento del ciclo pittorico che riveste l’emiciclo absidale, avvenuto nel 1987, conferma le ipotesi avanzate sull’aggiornamento della cultura romanica padana con influssi transalpini presente a Santa Perpetua. I lavori prevedono una prima fase di pulizia e manutenzione straordinaria delle facciate esterne, oggetto di atti vandalici che ne hanno deturpato l’aspetto. Rilevante sarà l’intervento di restauro conservativo della facciata ovest e dell’affresco posto sulla lunetta della facciata che presentava uno stato di conservazione precario. Altro intervento ha riguardato la manutenzione parziale delle coperture, con un primo lotto di sistemazione delle lastre di copertura e il posizionamento di ganci per la sicurezza sul tetto. Questo primo lotto in via di esecuzione prevede una spesa complessiva di 40mila euro. F.D’E.