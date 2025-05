Sanità, il Morelli resta un rebus: "La Regione sveli le soluzioni"

La Regione ora deve rispondere sulle scelte presenti e future relative all’ospedale Morelli di Sondalo. Ad affermarlo è Ezio Trabucchi, presidente del movimento rinascita Morelli Autonomo, all’indomani della presentazione di un’interrogazione alla Giunta di Regione Lombardia da parte del gruppo consiliare di minoranza del Partito Democratico, con in testa Carlo Borghetti inerente proprio le problematiche relative all’ospedale sondalino.

"L’interrogazione è stata presentata dopo le nostre sollecitazioni – dice Trabucchi –, ora attendiamo la risposta di Regione Lombardia non solo formale ma anche e soprattutto nei fatti". Nell’interrogazione, i firmatari fanno presente che "la legge regionale 27/2022 (Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo) ha inteso definire e sviluppare le attività finalizzate ad "affrontare e soddisfare i bisogni clinici, terapeutici-riabilitativi e psicologico-sociali delle persone con lesione midollare, traumatica e non traumatica", e definire le caratteristiche delle tre Unità Spinali del Sistema sanitario attualmente esistenti in Lombardia, presso l‘ospedale Niguarda di Milano, l‘ospedale Morelli di Sondalo e il presidio di Mozzo dell‘ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Entro sei mesi dall‘entrata in vigore, la Giunta regionale si era impegnata a definire, secondo il fabbisogno regionale incremento di dotazione complessiva di risorse e posti letto delle Unità Spinali lombarde già attive e a creare la tete fra Unità Spinali e Srutture riabilitative del territorio (Rust)…".

Constatato inoltre che in occasione delle Olimpiadi "risultano stanziati risorse per investimenti in ambito sanitario pari a circa 120 milioni di euro, di cui 3,2 destinati al Morelli che ha subìto un significativo ridimensionamento (sono venute meno tra l’altro le riabilitazioni cardiologica e pneumologica e l‘urologia) e un costante degrado strutturale-patrimoniale", chiedono alla Giunta lo stato di attuazione della legge regionale "sulle Unità spinali", se e quando Regione Lombardia intende prevedere ulteriori risorse in favore del Morelli e se esistono determinazioni riguardo lo studio del professore Florian (presentato nel novembre 2021 in Regione) in merito alla costituzione di unaFondazione pubblico-privata "quale modello di gestione dell‘ospedale Morelli di Sondalo".