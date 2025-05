L’arrampicata. Una passione contro le armi

Arrampicata sportiva, ma non solo. Al pari della rete europea “No al riarmo“, in provincia di Sondrio si è infatti costituito il gruppo “Fermiamo il riarmo“ che farà la prima uscita pubblica domani in Val Masino per portare il proprio messaggio di pace tra i tanti giovani lì per il Melloblocco. Non solo: sempre domani sera a Morbegno, l’aula magna dell’istituto Saraceno Romegialli (via per San Marco 3) ospiterà dalle 20.45 l’evento “La nascita dell’arrampicata in Palestina – Un atto di libertà e resistenza“ con la proiezione del documentario Resistance Climbing e la storia di West Climbing Bank raccontata da Zam Milano. L’evento, che gode del patrocinio di Melloblocco, dei Cai di Morbegno, Sondrio, Dongo e Berbenno e di numerose associazioni, sarà replicato sabato all’auditorium dell’Istituto Alberti di Bormio (via Confinale 10) sempre con il patrocinio di Melloblocco e dei Club alpini di Valfurva, Bormio, Valdidentro e Sondalo. Resistance Climbing è un documentario pluripremiato stato girato prima della guerra tra Israele e Hamas del 2023. Nella Cisgiordania dilaniata da uno stato continuo di scontri, lo scrittore e alpinista statunitense Andrew Bisharat iscopre assieme a un gruppo eterogeneo di scalatori un ritrovato senso di comunità, di resistenza rispetto alla dura realtà e di riscatto, grazie all’arrampicata. West Climbing Bank invece nasce nel 2017 ed è un progetto sportivo politico che, attraverso l’arrampicata libera, porta solidarietà e presenza sul territorio palestinese. Acciaieria Zam è una palestra di arrampicata libera nata nel a Milano all’interno dello spazio sociale Zam (Zona Autonoma Milano), punto di incontro e aggregazione tra persone molto differenti fra loro ma con in comune la passione per l’arrampicata su roccia. S.B.