Room boy, gli alberghi formano e assumono camerieri di piano

Anche quella che potrebbe sembrare una mansione semplice, per essere svolta in maniera impeccabile ha delle regole che vanno conosciute e messe in pratica in modo impeccabile. Così è anche per il “room boy“. Proprio quest’oggi si conclude alla sede di Sondalo dell’Apf Valtellina il primo corso per “room boy“ della Blu Academy, il nuovo progetto formativo nato dalla collaborazione tra Apf Valtellina e Blu Hotels, una delle realtà più importanti del panorama alberghiero italiano Iniziata lunedì: questa full immersion ha coinvolto un primo gruppo di sette studenti. L’obiettivo del corso è fornire una preparazione intensiva e operativa nell’ambito delle pulizie ai piani, con un’impostazione pratica e orientata all’inserimento immediato nel mondo del lavoro. Al termine del percorso, infatti, i partecipanti selezionati saranno impiegati nelle strutture Blu Hotels. Le speciali lezioni di questi giorni sono tenute da formatori altamente specializzati, selezionati direttamente da Blu Hotels per garantire una preparazione professionale di alto livello. A Sondalo anche Giorgio Uccellini, HR manager del gruppo. "Crediamo che dietro ogni sorriso, ogni gesto d’attenzione ci sia una persona preparata e motivata. Per questo in Blu Hotels la formazione non è solo un dovere, ma un atto d’amore verso i nostri ospiti e il nostro lavoro" ha commentato Uccellini. I corsi si svolgeranno regolarmente presso la sede di Sondalo, con gruppi composti da 6 a 10 partecipanti e una durata settimanale, dal lunedì al venerdì. "Accogliere la Blu Academy nella nostra sede di Sondalo è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Valentina Mostacchi, responsabile della sede di Sondalo di Apf Valtellina – Questo progetto valorizza il nostro territorio e rappresenta un’opportunità concreta per i giovani che desiderano intraprendere un percorso professionale nel settore alberghiero".

Sara Baldini