Samolaco, si rompe una gamba mentre fa canyoning nel torrente Mengasca

Samolaco (Sondrio), 30 luglio 2023 - Negli ultimi giorni sono stati diversi gli interventi in soccorso di sportivi ed escursionisti impegnati nel canyoning, la discesa dei torrenti montani mute e galleggianti che però qualche volta può riservare brutte sorprese. Quel che è accaduto a una giovane che questo pomeriggio, attorno alle 16, mentre scendeva il torrente Mengasca è finita sulle rocce riportando un grave trauma a una gamba. In suo aiuto sono intervenuti i volontari del Soccorso alpino di Chiavenna dal momento che la conformazione non consentiva l’avvicinamento in sicurezza dell’elicottero, dopo essersi calati con le corde l’hanno imbragato trasportandola non senza fatica fino a un punto in cui è stato possibile far intervenire l’elisoccorso e issare la barella con il verricello. Oltre all’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, sono intervenuti i tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.