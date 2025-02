"Salviamo la piana del Ranée". Consegnate in Comune 947 firme

La fotografia dall’alto dei trattori degli agricoltori al passaggio a livello del Ranèe, a Bianzone, mostra meglio di mille parole quanto sia lo spazio esistente per la sosta da entrambi i lati del passaggio a livello, una freccia in più all’arco del Comitato per la tutela e valorizzazione del territorio agricolo del piano di Bianzone che sabato scorso ha consegnato tramite posta certificata all’amministrazione comunale 947 firme di altrettanti cittadini a sostegno della petizione "Salviamo i prati del Ranée: No al sottopasso inutile, dannoso, illegittimo", indetta dalla seconda assemblea pubblica del 21 novembre scorso. Il Comitato ha chiesto inoltre che la petizione sia discussa in un Consiglio comunale appositamente convocato, e, in ogni caso, di fornire una risposta scritta urgente e portato gli esempi delle amministrazioni comunali di Teglio, Chiuro, Ponte e Poggiridenti che, condivise le richieste dei cittadini, hanno ottenuto lo stralcio dei progetti per la soppressione dei passaggi a livello non condivisi. Sara Baldini