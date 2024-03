Sagra pasquale al santuario della Bozzola

Tradizionale sagra pasquale oggi e domani al santuario della Bozzola, dove si rievoca il miracolo di cui è stata protagonista una pastorella adolescente, rimasta muta in seguito a un trauma familiare. La Madonna che le è apparsa le ha fatto tornare la parola e ha chiesto di costruire, con il contributo di tutta la popolazione, un santuario nelle campagne vicino a Garlasco in cui avrebbe fatto tante grazie. Oggi e domani, oltre alle giostre del luna park, ci saranno decine di bancarelle. In chiesa alle 16 la messa solenne di apertura, funzioni anche domani. A Pasquetta pranzo sul sagrato.