Sacro Monte. Visita guidata alla Via Sacra

Sabato 18 maggio alle 17.00, in occasione della Settimana Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici, è in programma una eccezionale visita guidata alla Tredicesima Cappella della Via Sacra del Sacro Monte di Varese. La costruzione seicentesca, collocata lungo il tratto finale del Viale delle Cappelle ospita all’interno statue in terracotta a grandezza naturale e affreschi che rappresentano il Mistero della Discesa dello Spirito Santo. La visita avrà durata di un’ora, con prenotazione sul sito www.archeologistics.it. Il punto di ritrovo sarà alla Fontana del Mosè di viale delle Cappelle a Santa Maria del Monte.