Rosa Camuna a Marco Galbiati: "Mio figlio Riky stroncato a 15 anni. Quel dolore è diventato nuova vita"

Quindici anni. È l’età a cui, quel 2 gennaio, è morto suo figlio Riky, tre giorni dopo un improvviso malore mentre stavano sciando insieme sulle piste dell’Aprica. Arrestato cardiaco, la causa della morte. "Ricky non c’è più, ma voglio evitare ad altri genitori situazioni come la mia, permettendo loro di veder crescere i loro, di figli", racconta Marco Galbiati, imprenditore di Sirone, il papà di Riccardo. Così è nato il progetto “QuindiCiSiamo“, uno dei tanti che papà Marco promuove e sostiene in memoria di suo figlio Riky, che ha donato gli organi permettendo così ad altre persone di tornare a vivere. Persone che Marco spera, magari grazie anche ad una apposita legge, di poter conoscere per raccontare loro chi era Riky. "Quindici – spiega papà Marco –. Mio figlio Ricky se n’è andato a quest’età, per un arresto cardiaco. Mi sono chiesto tante volte perché e perché proprio a me. La verità è che ci sono infinite situazioni come la mia. Come si sopravvive, ogni giorno, alla perdita di un figlio? Io ci provo trasformando la perdita in valore condiviso, per gli altri. Lo voglio fare con questo progetto. Sono interventi salvavita al cuore nei paesi più poveri del mondo: nel 2023 sono previste 160 interventi tra Nepal, Uganda ed Eritrea, più migliaia di screening per individuare i bambini già malati di cuore ma che ancora non lo sanno, come lo era il mio Ricky. Paesi dove un intervento a un bambino cardiopatico costa solo 1.500 euro, come un iPhone". Marco ha raccolto 150mila euro,, insieme ai tanti altri che a conseguito in nome di Riky. Il governatore lombardo Attilio Fontana ha deciso di premiarlo con il premio Rosa Camuna.