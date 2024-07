Incendio a Roncaiola, le fiamme divampate da un impianto fotovoltaico

Tirano (Sondrio), 28 luglio 2024 – Un incendio è divampato in un impianto fotovoltaico in località Roncaiola, sopra l’abitato di Tirano, questa mattina. A scatenare il rogo è stato il probabile malfunzionamento di un impianto fotovoltaico.

In breve le fiamme, anche con la complicità del calore e dell’arsura, si sono levate altissime in cielo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Tirano e del Comando Provinciale di Sondrio che sono riusciti a spegnerle. Subito dopo tutta l’area è stata messa in sicurezza. Non si sono registrati feriti. Le fiamme si sono limitate al tetto che copre l’immobile.

Gli uomini del comando provinciale di Sondrio e i carabinieri cercheranno di fare chiarezza sull’origine dell’incendio