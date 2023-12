Rock benefico sull’esempio di Springsteen

Pomeriggio di grande musica dalle 17 al teatro Sacro Cuore che ospiterà il contributo dell’Italia al “Light of Day“, l’evento benefico patrocinato da Bruce Springsteen per raccogliere fondi destinati alla ricerca contro il Parkinson, la Sla e la Sclerosi Multipla. Sul palco: dal cantautore livornese Bobo Rondelli (nella foto) al rocker di Leicester James Maddock, il duo country rock Williams Honor composto da Gordon Brown e Reagan Richards, la band The Italian Job e il trombettista Raffaele Kohler. I biglietti possono essere acquistati al prezzo di 25 euro (intero) e 15 (ridotto, under18). Al termine si potrà cenare con i musicisti al prezzo di 20 euro.